Brigitte Susanne Hundi fännid: Brigitte oli ise naiivne ja Roni naistelembus on ammu teada

Fännid on hämmingus, et kuidas Hunt sai nii naiivne olla?

«Kahju ikka aga kas see polnud mitte juba ammu teada tõsiasi , et ta on petnud ? Korduvalt käinud jutud läbi .. mõni lihtsalt ei taha kuulata» kirjutas üks kommentaator.

«Aga mis petmine see oleks, kui sa teaksid juba varem kõiki kordi? Ideaalis sa poleks tohtinud teada ju ka seda korda. Kui palju sulle on inimesed kirjutanud või on isegi story’dest läbi käinud, et Ron petab? Mille peale sina oma naiivse ja ninaka hoiakuga alati vastad: «Haters gonna hate (vihkajad jäävad vihkajateks - tõlk.), olete kadedad vä?» S*taks kade, et ma ei saa mingi sisutu ja lambise Saarema jorsiga tatti panna. Vastused oli juba ammu sinu ees, järgmine kord ära ole nii naiivne ja kuula mida inimesed sulle räägivad. Teada tõde, jutud ei tule kunagi õhust,» lisas varasem kommentaator.