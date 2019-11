Kanal 2-s uue toiduteemalise saatega alustaval Kristiina Võsul teismeeas toitu nappis

Kristiina Võsu juhitav uus toiduteemaline saade jõuab vaatajate ette 2019. aasta detsembris. «Sööma!"» hakkab Kanal 2 ja Kanal 11 eetris olema kaks korda kuus ja kajastab kõike, mis toidumaailmaga seotud.

Elu24 uuris Kristiina Võsult, milline on tema suhe toiduga?

«Toit on mulle sama tähtis, kui puhas joogivesi. Mul peab alati nii sügavkülmas kui külmikus toiduaineid olema, millest maitsvaid roogasid valmistada,"» ütles Võsu.

Võsu rääkis, et kui ta aastaid tagasi elukaaslase Marekiga kokku kolis, siis küsis mees tema käest, et miks tal toitu alati nii palju kapis peab olema?

Põhjus selleks tuleb Kristiina lapsepõlvest, mil ta sai traumaatilise kogemuse osaliseks. Kristiina oli 14-aastane kui ta ema suri ja talle määratud toitjakaotuspensioni hakkasid saama lähedased. Ühel hommikul enne kooli minemist tahtis ta endale tavapärase võileiva teha, aga külmutuskapi ust avades tabas teda šokk. Kapis olnud toiduainetele olid üleöö peale tekkinud nimesildid. Näiteks juustu peal oli silt «Siiri oma», võipakil «Hardi oma» (nimed muudetud). See tähendas, et Kristiina neid võtta ei tohtinud. Kristiina on tänulik kasuema Enele, kes teda hiljem toitis ja igati abiks oli.

«Kui oled sellisest tulest ja veest läbi käinud, oskad toitu armastada,» ütles Kristiina.

Kes Sinu peres süüa teeb?

«Ikka mina põhiliselt! Söögitegemine on meie suguvõsa naistel nii veres, et teisiti ei saa. Minu tädi on kunagine restoran Kungla peakokk, olen temalt palju õppinud,» ütles Kristiina.

Kristiina rääkis, et kui ta laseb Mareki kööki süüa tegema, siis kaasal tulevad kõige paremini välja praekartulid.

«Ma ei tea, mida ta sinna sisse paneb, aga need on paremad kui restoranis! Ilmselt lisab ta sinna 100% armastust,» ütles Kristiina.

Kristiina Võsu koos elukaaslase Marekiga. FOTO: Erakogu

«Minu hittideks on täidetud paprikad, pitsa, boršisupp, hakklihakaste marineeritud kurkidega, marjakook jäätisega - lemmiktoitusid on palju! Neid võikski loetlema jääda!» lisas Kristiina.

Pitsat on Kristiina valmistanud ka oma peakokast tädile, kes tegi talle maailma parima komplimendi: «See on parem, kui Itaalias!»

Kristiina lisas, et talle meeldivad väga sõprade poolt korraldatud lõunasöögid. Näiteks nimekaimust hea sõbranna Kristiina Ojuland on suurepärane kokk ja võõrustaja, kellelt on toidukunsti vallas palju õppida.

Milline peaks olema toidukoht, et see saaks Sinu lemmikuks?

«Oleme viimasel ajal Marekiga külastanud mitmeid söögikohti ja neid heas mõttes testinud. Muljed on väga erinevaid ja on juhtunud, et saadud toiduelamus ei ole olnud vastavuses enne külastust loetud arvustustega,» ütles Kristiina.

Kristiina lisas, et hiljuti Tallinna vanalinnas eestikeelse teenindusega söögikoha otsimine oli paras katsumus, mis lõpuks siiski päädis suurepärase toidu- ja teenindus-kogemusega Harju tänaval Kirjanike Majas asuvas kohvikus.