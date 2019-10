Tegemist on pildiga, mille kirjeldamiseks pole palju sõnu vaja ja Raud on lisanud pildiallkirjaks lihtsalt: «Love.» («Armastus.»)

Selle aasta juulis teatas Mihkel sotsiaalmeedia vahendusel, et tema abielu Liina Rauaga on läbi. Paar kohtus 2012. aastal saate «Kolmeraudne» võtetel ja 2013. aasta märtsis jõuti abieluranda. Endisel paaril on kaks last: tütar Mirjam ja poeg Joosep.