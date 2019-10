Inglismaa surmaveoki ohvrite arvatavad lähedased: kaubiku asemel lubati neile mugavat taksosõitu

Arvatakse, et surmaveokis hukkunud 30 inimesest 24 olid pärit samast Yen Thanhi külast, vahendas The Sun .

«Viimati rääkisime me temaga esmaspäeval ja siis ta ütles, et sõidab Suurbritanniasse taksoga. Ta tahtis saada meie pere peamiseks leivateenijaks,» rääkis muusikat õppinud 30-aastase Nguyen Van Hungi 57-aastane isa Thanh Le.

«Mu lapselapsed peavad üles kasvama ilma, et saaks kunagi oma isa tundma. Mu tütre süda on täiesti kildudeks,» rääkis Le 45-aastane äi Tran Due Thang .

19-aastase Anna Bui Thi Nhungi pere loodab, et noore naise surnukeha saadetakse koju. «Me palvetame, et sünniks ime, kuid meil ei ole enam palju usku sellesse. Me tahame, et meil oleks vähemalt võimalus ta maha matta ja leinata,» sõnas Anna 26-aastane õde Loan.