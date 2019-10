Mida arvab Hassan Jameel sellest, et Rihanna läks eksmehe sünnipäevale?

Kanadast pärit räppar Drake , kes tähistas hiljuti oma 33. sünnipäeva, oli sünnipäevapeol ümbritsetud lähimatest sõpradest, aga keegi ei osanud paari minevikku silmas pidades oodata, et Rihanna peole tuleb. Fännid hakkasid peale sündmuse avalikuks tulemist uurima, et kuidas Rihanna praegune elukaaslane Hassan Jameel sellesse suhtus?

Rihanna lähiringi kuuluv allikas rääkis HollywoodLife'le, et laulja on oma suhtes Hassaniga kindel ja teab, et tema elukaaslane toetab teda ning mehel ei ole probleeme sellega, et Rihanna oma eksiga suhtleb.