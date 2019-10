Surmaveoki võimaliku ohvri viimased sõnad: ma suren, sest ei saa hingata

Kolmapäeval leidis Essexi politsei Waterglade'i tööstuspargist veoautost 39 surnuks külmunud inimkeha. Essexi politsei esialgsetel andmetel olid ohrvid hiinlased, kuid lähemal uurimisel on selgunud, et mõned ohvritest võisid olla pärit Vietnamist.

Hetkel on alust arvata, et üks ohvritest on Vietnamist pärit Pham Thi Tra My, kes proovis Inglismaale pääseda. Inglismaa meedia teatel kirjutas meeleheitel Tra My oma elu viimastel hetkedel emale südantlõhestavaid sõnumeid.

«Anna andeks ema, mu teekond välismaale ei läinud korda,» kirjutas Tra My emale kaks tundi enne, kui surmaveok Essexisse jõudis.

«Ema, armastan sind ja isa nii väga! Ma suren, sest ei saa hingata. Anna andeks, ema,» olid Tra My viimased sõnad.

Tra My perekond ei ole naisest pärast seda enam kuulnud. BBC News vahendusel on teada, et Vietnami saatkond on seoses Tra Myga ühenduses olnud ka Essexi politseiga.

Veok, kust leiti kolmepäeval 39 inimese surnukehad. FOTO: Stefan Rousseau/PA Wire/PA Images/Scanpix

The Suni andmetel maksis Tra My perekond naise Inglismaale smuugeldamise eest 30 000 naela ehk ligi 35 000 eurot. Oma teekonna alustamiseks läks Tra My oktoobri alguses Hiinasse ning lootis rännata Prantsusmaa kaudu Inglismaale parema elu eesmärgil.

Vietnami inimõiguste keskuse esindaja Hoa Nghiem teatas sotsiaalmeedia vahendusel, et Tra My perekond palub tütre asukoha tuvastamisel abi. «Oma sugulaste või pereliikmete leidmisel on abi palunud kuus inimest. Kõigil katkes kontakt lähedastega 23. oktoobril,» sõnas Nghiem.

«Me ei tea, kas nad olid Essexi veokis. Loodame, et ei olnud,» lisas Nghiem lõpetuseks. Vietnami pealinnas Hanois asuv Suurbritannia saatkond teatas, et hetkel ei ole ohvrite kodakondsus kinnitatud.

Politsei teatel tuli surmaveok (ilma tagumise treilerita veoauto esiosa), mida juhtis Mo Robinson (25), Põhja-Iirimaalt ja võttis treileri peale Purfeetist ning sõitis sellega seejärel Graysi.

Politsei arreteeris reedel lisaks veoki juhile veel kaks isikut kahtustatavatena inimkaubanduses ja 39 mõrvas. FOTO: Jason Roberts/PA Wire/PA Images/Scanpix

Nüüdseks on ka teada, et veoautot juhtinud Robinson ise helistas Suurbritannia hädaabinumbril 999. «Kui ta avas konteineri ja nägi surnukehi, oli ta õudusest ehmunud nagu igaüks sellisel hetkel oleks. Ta helistas kiirabisse, mis omakorda teavitas juhtunust politseid,» rääkis Mo Robinsoni lähedane Mail Online’le.

Essexi politsei peakonstaabli asetäitja Pippa Millsi sõnul on sõiduk viidud Tilbury sadamas turvalisse kohta, kus saab surnukehasid uurida.

Reede pärastlõunal teatas Inglismaa meedia, et seoses juhtumiga on arreteeritud lisaks veokijuhile veel kaks isikut. Inimkaubanduses ja 39 isiku mõrvas kahtlustatavad on Thomas Maher (38) ja tema abikaasa Joanna (38), kes olid veoki viimased omanikud.

Proua Maheri sõnul müüsid nad aga veoki 13 kuud tagasi maha, vahendab Daily Mail. Usutakse, et veok, mis on hetkel Joanna Maheri nimel, võib kuuluda ka Dublini rendifirmale.