Üksikule saarele merehätta jäänud 72-aastane kalur süüdistab merineitseid vägistamises

«Patsiendil ilmnevad äärmise vedelikupuuduse sümptomid ja ta on endiselt meditsiinilise järelvalve all kuna ta kannatab endiselt kergete hallutsinatsioonide all,» ütles St-John Baptisti haigla pressiesindaja väljaandele.

«Kuigi McCallisteril oli suguelundite ja päraku piirkonnas ebanormaalseid vigastusi ja põletikku, on ülimalt ebatõenäoline, et merineitsid kasutasid teda seksuaalselt ära, haavad on pigem mehe enda poolt tekitatud.»

Ehkki McCallisteri vaimne seisund on praegu ebastabiilne, usuvad arstid, et ta peaks täielikult tervenema pärast seda, kui tema kehast on väljunud kõik ohtlikud toksiinid. See peaks juhtuma järgmise paari nädala vältel, teatab väljaanne.