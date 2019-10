Venemaa selgeltnägija soovitab inimestel regulaarselt voodirõõme nautida, sest see hoiab kiimas deemonid eemale

Время от времени ты будешь совершать ошибки, это неизбежно. Иногда, когда эти ошибки будут серьёзными, самое главное уметь извлечь из них урок. Ничего страшного, если ты оступился и упал, если поднявший ты стал на два сантиметра выше. Порой судьба будет забрасывать тебя далеко от дома, возможно, ты не сможешь сказать где твой настоящий дом, но он всегда будет, потому что дом - это не просто место, дом- это то, куда влечёт тебя твоё сердце. На своём пути ты будешь терять одних друзей и приобретать новых, это болезненно, но ничего не поделаешь. Ты будешь меняться, и они тоже, потому что жизнь это вечные перемены. Иногда им придётся выбирать свой путь, и он может не совпадать с твоим, прими их такими какие они есть и помни их такими, какими они были. Вот почти и всё, разве что … Я ВЕРЮ, я действительно верю, что рано или поздно чтобы не случилось, всё обязательно устраивается. Да, бывает тяжело, мы страдаем, теряем близких, путь этот лёгким не бывает, он и не должен быть лёгким. Но в конце концов, если остаёшься верным тому, во что веришь, всё обязательно будет хорошо. Всегда будь готов сражаться за то, во что веришь, неважно, тысяча или всего один человек разделяет с тобой эту веру, неважно даже если в этом ты совсем один - бейся за свою веру! Фото- @kate_zon_photo Стилист - @olikmaus Makeup и волосы - @ispymila & @my_secret_by_nk #николькузнецова #рыжаяведьма #последние24часа #нтв

