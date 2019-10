Ohtlik trend: noored naised soovivad «rikka tüdruku välimust» a la Kylie Jenner ja Ivanka Trump

Paljud naised üritavad modelli ja tõsielustaari Kylie Jenneri (22) välimust saavutada. President Trumpi tütre Ivanka (37) välimus on muutunud sünonüümiks rikka tüdruku näole.

Ivanka Trump. FOTO: Scanpix

Murettekitav on, et teismelised tüdrukud, kõigest 15-aastased soovivad oma iidolite moodi välja näha ja katsetavad oma kauni noore naha peal nahatäidiseid, mis muudab paljud ilutööstuses murelikuks.

Ilukirurg dr Dirk Kremer rääkis The Sun'ile, et üha rohkem noori tuleb tema juurde, paludes teatud välimust. Mitteinvasiivseid protseduure läbivate inimeste keskmine vanus on langenud kahekümnendate eluaastate algusesse või isegi äsja täiskasvanuikka jõudnuteni.

Dolores Tomas, Põhja-Londonist pärit 22-aastane iluterapeut rääkis Sun Online'ile antud intervjuus, et ta ei lõpeta kosmeetiliste protseduuride tegemist enne, kui on saavutanud «rikka tüdruku» välimuse.

«Tahtsin huule nagu Kylie´l - keegi ei küsinud, kui noor ma olen» ütles ta.

Kylie Jenneri huuled. FOTO: Jeffrey Mayer/Broadimage/Scanpix

Tomas rääkis, et enne täiteainete saamist olid tema huuled üsna õhukesed. Perekond oli enne Tomase huulte täitmist kahtleval seisukohal, aga tulemus avaldas neile muljet.

Tomas rääkis, et näoprotseduurid on tekitanud temas sõltuvuse. Tema suureks iidoliks on Angelina Jolie.

«Huuletäidis lahustub tavaliselt 6–8 kuuga, kuid minu huuled püsisid paar aastat, seejärel broneerisin aja kosmeetiku juurde, et huuli uuesti täita,» rääkis Tomas.

Angelina Jolie oma sileda läikiva naha ja tugeva lõuajoonega on olnud Tomase jaoks suureks eeskujuks. Kuna Tomase kulmude vahel oli vertikaalne kortsusjoon, tahtis ta selle kaotada.

Angelina Jolie. FOTO: Frazer Harrison/AFP/Scanpix

Tomas rääkis, et tema perekond oli väga skeptiline selle suhtes, et keegi nii noorelt kasutab Botoxit, nende jaoks oli ta ilus ning nad olid arvamusel, et ta ei peaks oma näoga midagi tegema.

Ta lisas, et ei tahtnud muuta oma välimust, vaid hoopis rõhutada jooni, mis niigi olemas on.

Tomas maksis kosmeetikule 300 naela ja peale Botoxi süste otsmikule kadusid laubalt vertikaalsed jooned. Naine rääkis, et on saanud rohkelt positiivseid kommentaare nii sõpradelt kui perelt.

Naine saab Instagramis noortelt tüdrukutelt privaatsõnumeid, milles kiidetakse tema täidlasi huuli ja uuritakse, kuidas need sellise välimuse on saanud ning kas see tegi ka haiget. Ta vastab alati sõnumitele, selgitades protsessi ja rääkides sellest kui positiivsest kogemusest.

«Usun, et töö, mida olen oma välimuse nimel teinud, on suurendanud minu enesekindlust ja loonud karjäärivõimalusi,» rääkis ta.

Tomas lisas, et enamik ta sõpru on kasutanud Botoxit.

«Suurepärane on see, et see pole püsiv, kogu täiteaine lahustub teie ja sellest võib loobuda,» rääkis ta.

Arstid on hoiatanud, et huulte täitmine ebaprofessionaalselt võib põhjustada insuldi või pimedaksjäämise.

Protseduuriga kaasneb nakatumisoht, võivad tekkida abstsessid ja oht on ka kudede kärbumiseks. Inimese nägu võib jäädavalt moonduda.