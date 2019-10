Skandaalsest mersust lahti saanud Brigitte Susanne Hunt sai endale uue pilli

Volkswagen reklaamib Arteoni kui pilgutõmbajat ja elegantsuse etaloni, vahendab Sakala. Autoajakirjanduses on Arteoni nimetatud luksuslikuks staatuse sümboliks ja mõeldud on see rikkamale keskklassile, sest baashind on kaheveolistel 38 000 ja neljaveolistel 41 000 eurot.