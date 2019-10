Kas oleme valmis, et mehed beebipille võtaksid?

BBC vahendab, et rahastamise puudumine ja meeste eeldatav huvipuudus pillide kasutamise suhtes on üks põhjus, miks selline rasestumisvastane vahend ei ole masstootmisesse läinud. Endiselt eeldatakse, et naised vastutavad rasestumisest hoidumise eest.

Uuringute kohaselt võtaksid paljud mehed pilli omaks, kui see oleks olemas. Kolmandik seksuaalselt aktiivsetest Briti meestest väidab, et nad kaaluksid hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite, näiteks pillide või implantaadi kasutamist. Sama protsent Briti naisi kasutab praegu selliseid ravimeid.

Uuringus osalenud kümnest inimesest kaheksa väitis, et rasestumisvastased vahendid peaksid olema jagatud vastutus.

Meestele mõeldud rasestumisvastane tablett. FOTO: SWNS/SWNS/Scanpix

Küsitluses osalenud seksuaalselt aktiivsetest Ameerika meestest vanuses 18-44 aastat olid 77% huvitatud muude meeste jaoks mõeldud rasestumisvastaste vahendite proovimisest peale kondoomi või vasektoomia.

Kas soorollide muutumine ja üldsuse aksepteering meeste pillide osas muudab selle reaalsuseks?

Milline rasestumisvastane vahend on maailmas kõige levinum?

ÜRO uuringu kohaselt ei kasuta veidi üle kolmandiku reproduktiivses eas paaridest üldse rasestumisvastaseid vahendeid.

Endiselt on naistele mõeldud rasestumisvastased vahendid ülekaalukalt levinum valik.

Ligikaudu 19% abielus või suhetes olevatest naistest pooldab steriliseerimisest, 9% pille ja 5% süste.

Meestega otseselt seotud rasestumisvastaseid vahendeid on vähem levinud, 8% tugineb kondoomidele ja ainult 2% vasektoomiale.

Kui pille hakati 1960. aastate alguses massiliselt tootma, said naised esimest korda oma viljakust kontrollida ilma seksuaalpartneri kaasamiseta.

Praegu on kasutab pille enam kui 100 miljonit naist ning see on Euroopas, Austraalias ja Uus-Meremaal kõige levinum rasestumisvastane viis. Aafrikas, Ladina-Ameerikas ja Põhja-Ameerikas on populaarsuselt teisel kohal ​​ja Aasias platseeruvad kolmandale kohale.

Aastakümnete jooksul on pill vabastanud paljusid naisi, võimaldades neil emadust edasi lükata püüeldes enne laste saamist näiteks kõrghariduse ja tööalase karjääri poole.

See on üks põhjus, miks pille peetakse sageli naiste õiguste võtme verstapostiks ja 20. sajandi üheks suurimaks leiutiseks.

Kuigi ühiskond on liikumas järjest suurema soolise võrdõiguslikkuse poole on silmatorkav, et naised on endiselt need, kes tegelevad rasestumisvastaste vahendite küsimusega nii emotsionaalsest, sotsiaalsest kui ka materiaalsest aspektist lähtuvalt. Samuti ei tohiks unustada pillide kõrvalmõjusid tervisele.

Miks meestele mõeldud pille veel ei ole?

Peale naistele mõeldud pillide leiutamine läks vaid kümmekond aastat kui need said laialdaselt kättesaadavaks. Miks võtab meestele mõeldud pillide turustamine nii kaua aega, ometigi hakati katseid selles vallas tegema juba 1970. aastatel?

Mõned teadlased väidavad, et meeste rasestumisvastaste vahendite väljatöötamine on keerukam kui naiste rasestumisvastaste vahendite väljatöötamine.

Meessoost pillid peatavad sperma tootmise, kuid selleks vajalik hormoonide tase võib põhjustada kõrvaltoimeid. Mängus on ka sotsiaalsed ja majanduslikud tegurid.

Reproduktiivmeditsiin on keskendunud peamiselt naise kehale, unustades mehe oma. Näiteks teavad peaaegu kõik, mida günekoloog teeb, kuid suhteliselt vähesed on kuulnud androloogist, kes on meeste reproduktiivsüsteemile spetsialiseerunud arst.