Tai kuningas võttis oma armukeselt ära kõik tiitlid, sest naine oli liiga ambitsioonikas

Tänavu juulis pälvis aga Sineenat Kuningliku Kõrguse Kaaslase tiitli. Tegemist on viisakama ja ametlikuma nimetusega kuninga armukese kohta.

Kindrali auastmega Sineenat on aga muuhulgas koolitatud ihukaitsja, meditsiiniõde ja piloot. Ühel promofotode seerial juhtis naine sõjalennukit.

Esmaspäeval teatas Tai kuninga palee pressiteenistus, et Sineenat on «üles näidanud vastupanu ja avaldanud survet kuninganna ametisse astumisel» enne tänavu mais toimunud ametlikku kroonimist.

Seda, mis saab Sineenatist edasi, ei oska praegu aga päris täpselt keegi arvata. Cornelli Ülikooli Tai ajaloo proffessor Tamara Loos arvas, et kindlasti ei saa see olema kuningakoja poolt läbipaistev. Loosi hinnangul hakkab konkubiini tulevikku varjutama samasugune saladusteloor nagu varjutab naise minevikku.

Saladustega on ümbritsetud ka kuninga kolme varasema naise tegemised. Teada on vaid niipalju, et Sinenaati äkkiline alandamine sarnaneb sellega, mis juhtus kuningas Vajiralongkorni kahe endise naisega.