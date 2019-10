Eesti kino intiimsed kaadrid said lisa: värske õudukas «Kiirtee põrgusse» šokeerib muuga kui ainult verega

Esiteks paljastab rinna Kasearu, kelle hea vorm on teada-tuntud ega jää märkamata ka Heinloo tegelasel.

Kuigi võib arvata, et nii Heinloo kui Hunt kasutasid alastistseenide jaoks kehadublanti, jätab filmi režissöör ja stsenarist Urmas Eero Liiv otsad lahtiseks. «Jätaks kommenteerimata veel,» ütles ta Elu24-le.

Küsimuse peale, mis on kõige meeldejäävam alastistseen Eesti kinokunstist, tuli Liivil esiti meelde Merle Palmiste «Karu südames». «See oli kunagi väga suur teema,» ütles Liiv.

2001. aastal ilmunud Arvo Iho mängufilm «Karu süda» oli toona kõige kallim Eesti film, mis üldse tehtud, nii et pole ime, et ka näitlejad andsid endast parima, et asi tõepärane tunduks. Filmis võtsid ennast alasti nii peategelane Rain Simmul kui ka naisnäitlejad Merle Palmiste ja Külli Teetamm. Palmiste kehastatud külakurtisaani Hallikese paljast keha näidati häbitult eestvaates.