11-aastase poisiga lapse saanud lapsehoidja sai karmi karistuse

Peagi jäi Mowry rasedaks ning sünnitas sügisel lapse. Väärkohtlemine kestis kolm aastat, kuni 2017. aastal rääkis vägistatud poiss juhtunust oma emale ning ta läks politseisse. DNA-test tegi kindlaks, et poiss oligi Mowry lapse isa.

Mowry toonane poiss-sõber andis ABC Action Newsile intervjuu, kus rääkis pisarais, et tal polnud aimugi, et laps vägistamise tagajärjel sündis.

Mowry ohver, kes on nüüd 17-aastane, kasvatab nende ühist last. Laps sai tänavu viieaastaseks. Ohvri ema ütles väljaandele Tampa Bay Times, et Mowry teod muutsid ta poja elu. «Me räägime lapsest, kes oli 11-aastane. Isegi mitte veel teismeeas,» ütles ema.