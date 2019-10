Häirivad fotod! Naisele tundus, et tema silmamuna on silmakoopast välja kukkunud

Claire Willis enne parema silmaga juhtunud õnnetust. FOTO: Claire Willis / SWNS / Claire Willis / SWNS / Scanpix

Claire Willis vaatas kohe peeglisse, püüdes aru saada, mis tema parema silmaga oli juhtunud. Naine kartis, et parem silmamuna ripub silmakoopast välja.

Willis rääkis: «Panime just abikaasa Tim'iga (52) ennast hotellitoas sõpradega kohtumiseks valmis ja kuna Türgis on palav, läksin end duši alla värskendama».

«Kuivatasin end vannitoas, kui tundsin plaksatust paremas silmas, millele järgnes äärmiselt hägune nägemine ja piinav valu,» ütles Willis.

«Arvasin, et silmamuna on silmakoopast välja hüpanud, see oli nii valus,» lisas naine.

Willis rääkis: «Ma jooksin peegli ette, et näha, mis oli juhtunud, aga ei näinud verd ega midagi. Silm nägi välja punane ja valus välja ning kõik oli udune».

Abikaasa Tim viis naise kiirelt kohalikku haiglasse, kus arstid ütlesid talle, et parema silma sarvkest on perforeeritud ja naisel on vaja ruttu Suurbritanniasse tagasi pöörduda.

«Seda kuulda oli nii laastav. Ma lihtsalt ei saanud aru, kuidas mu elu oli selleni jõudnud või kuhu siit edasi minna,» rääkis Willis.

Naine läks Suurbritanniasse jõudes otsejoones Royal Stoke'i ülikooli haiglasse, kus arstid olid šokeeritud, nähes lennu ajal ägedasse põletikku nakatunud silma. Naise parem silm oli tugevas infektsioonis olles kollaseks muutunud.

Claire veetis järgmised üheksa päeva haiglas, kuna arstid üritasid nakkusega võidelda, kuid sellest polnud kasu ja talle tehti ettepanek silmamuna amputeerida.

Willis rääkis: «Tundsin end haiglas nii üksikuna ja kui arstid amputeerimist soovitasid, olin ma täielikult selle vastu».

«Mu isa veenis mind silmamuna amputeerima. Ehkki teadmine sellest oli laastav, teadsin, et see on vaja teostada,» ütles Willis.

Willise nägemist paremas silmas ei suudetud päästa, kuid kirurg otsustas pigem silmamuna osalise kui täieliku eemaldamise teha.

«Arst eemaldas mu silma keskosa - võrkkesta ja sarvkesta - ning kinnitas silma läätse kohale kosmeetilise kesta,» rääkis Willis.

Claire'i operatsioon oli edukas ja tal lubati koju naasta, vaid üks päev pärast operatsiooni.

Pärast operatsiooni pidi naine veel nädala jagu silma peale sidet hoidma. Kui Claire vaatas pärast sideme eemaldamist peeglisse tabas teda šokk. Naisel oli väga raske kohaneda mõttega elada terve elu ühe silmaga.

Claire Willis peale parema silmamuna amputeerimist. FOTO: Claire Willis / SWNS / Claire Willis / SWN / Scanpix

Naine töötas varasemalt ühes koolis puhastusteenindajana, aga pani ameti maha, sest kartis, et tema välimus ehmatab lapsi. Willis rääkis, et nägi välja nagu tegelane filmist «Elavad surnud».

Claire'i abikaasa Tim ja tema kaks poega Ben, 22, and Daniel, 20, on olnud naisele peale juhtunut suureks toeks.

Claire Willis koos abikaasa Timothy'ga. FOTO: Claire Willis / SWNS / Claire Willis / SWNS / Scanpix

Royal Stoke'i ülikoolihaigla silmaarsti kommentaari kohaselt oli Claire'i parema silma sarvkest tavapärasest õhem, mis viis naisega juhtunud õnnetuseni.