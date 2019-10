Lisatud video. Elavate seast lahkunud Iiri mees ajas oma matustel lähedased naerma

BBC vahendab, et Iiri kaitsejõudude veteran Shay Bradley sai rohkem kui aasta aega tagasi teada oma ravimatust haigusest ja otsustas vältimatu sündmuse juurde väikese vimka korraldada. Bradley lindistas, mis tema soovi järgi kostuks hauda lastud kirstust. Mehe plaanist olid teadlikud tema poeg poeg Jonathon ja pojapoeg Ben .

Kui mehe kirstu hakati aasta hiljem hauda laskma kostust sealt peagi koputamist ja kõlas lahkunu hääl: «Hei! Laske mind välja. Kus põrgus ma olen? Laske mind välja, siin on pagana pime. Kas ma kuulen preestrit? See on Shay, ma olen kastis.»