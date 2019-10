Kummaline töökuulutus: Jõhvi korteriühistu otsib orja, kes hoovi lehtedest puhtaks teeks

Toila mees jagas Facebookis fotot korteriühistu kuulutusest, kus otsitakse abikätt hoovi lehtedest puhastamiseks. Kuulutusel on info nii vene kui eesti keeles, kuid tähelepanu pälvib just eestikeelne tekst.

Kuna venekeelses tekstis on samas kohas orja asemel «tööline», võib arvata, et tegemist on tõlkeveaga.