Väga nukker pidu: 5-aastase autismihäirega tüdruku sünnipäevale ei tulnud ükski sõber

Vaid kaks kutsutut andsid teada, et on haiged ja ei saa sünnipäevale tulla, ülejäänud ei vaevunud isegi vastama.

The Sun kirjutab, et tüdruku küsimus sõprade puudumise kohta pani tema isa PJ Robins´i tundma nagu oleks keegi talle noalöögi südamesse virutanud. «See oli tõesti väga kurb, et keegi neist ei vaevunud vastama.»

Tüdruku isa ütles, et autismispektri häirega lapsele on viimase hetke muudatused keerulised. «Me rääkisime tütrele juba peost, kutsusime ta sõbrad ja ta ootas, et nad tuleksid,» rääki sta. «Ühel hetkel pöördus Remi ümber ja küsis ema käest, et kus kõik ta sõbrad on?»

Remi isa tegi Facebooki kohalikus grupis postituse - «Palun aidake meie väikese tütre sünnipäeva tähistada!»

Isa kirjutas: «Kui kellelgi on natukene vaba aega ja minu tütre Remi vanune laps, siis kas oleksite palun nõus aitama tema sünnipäevapidu meeldejäävaks muuta?»

Postitus jätkus: «Me ei oota ei kaarte ega kingitusi. Kõige eest on juba tasutud. Me tahaksime, et mõned lapsed tuleksid ja aitaksid meie väikesel tüdrukul sünnipäeva tähistada».

Isa postitus tõi kohale neliteist last ja nende vanemad, peolt käisid läbi ka inimesed, kes tahtsid peale üleskutse nägemist lihtsalt õnne soovima minna.

Postitust jagati üle tuhande korra ja Remi isa sõnul sai ta umbes 60 sõnumit inimestelt, kes olid tema pöördumist näinud. «Remi oli tõeliselt hämmingus. Äkki tulid kõik need inimesed talle õnnelikku sünnipäeva soovima,» meenutas mees ja lisas, et nende poole on pöördunud veel inimesi, kes tahavad Remile sünnipäevakaarti saata.