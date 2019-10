Südantsoojendavad pildid: taksikoer Harlso üllatab meisterliku andega

Taks Harlso on tänu oma meisterlikkusele saanud interneti-sensatsiooniks. Saatejuhid püstitasid koerale rea väljakutseid, mille käigus väike koer pidi hoidma oma pea peal erinevaid esemeid.

Harlso, kellel on Instagramis 95 000 jälgijat, alustas ülesannet väikese kõrvitsaga, millele järgnes, suur Toblerone šokolaadi karp ja kaks suurt sõõrikut.

Saatejuht tunnistas, et isegi tema ei suudaks Toblerone šokolaadikarpi pea peal hoida.

Koera omanikud avaldasid saates, et taksil oli ka tähtis nende kihlumisel. Jennifer rääkis: «Paul viis mind New Yorki reisile ja me olime keset Times Square'i ja tõmbas taskust välja oma telefoni, mille ekraanilt vaatas vastu Harlso, kes hoidis oma pea peal kihlasõrmust.»