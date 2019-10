Üle 3 sekundi kestev käepigistus võib teha närviliseks

Osa poliitikuid armastab kaamerate ees pikalt kätt suruda, eriti kuulus on selle poolest USA president Donald Trump, teatab telegraph.co.uk.

Uurijad surusid üliõpilastel kätt, tehes seda alla kolme sekundi, üle kolme sekundi või ei surunud üldse. Ilmnes, et mida pikem oli käepigistus, seda ebamugavamalt end üliõpilased tundsid. Nad naeratasid vähem ja muutusid närviliseks.

Vähem kui kolm sekundit kestnud käepigistuste puhul ei naeratatud palju, kuid see tundus üliõpilaste jaoks loomulikum.

Uurijate sõnul on USA president pika käepigistuse kõige negatiivsem näide. Ta käepigistused kestavad keskmiselt 13 sekundit ning ta üritab selle abil näidata, et on domineeriv ja võimu juures.