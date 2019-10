Inim-Barbie väidab, et pole kunagi ilukirurgi abi kasutanud

Naisel tekkis huvi Barbie vastu juba noores eas. Kinnisvarainvestorina leiba teenivale blondile meeldis nuku ilus välimus ja ta soovis välja näha sama glamuurne.

Marcela tõdes väljaandele, et vanemad ei lubanud tal Barbie-nukkudega mängida, kuid mäletab, et hakkas nuku vastu elavat huvi tundma siis kui sõbrannad tal oma Barbidega lasid mängida.

Marcela sõnul hakkas puberteedieas oma stiili Barbie-likumaks muutma ja ema kõrgeid kontsasid kandma, et rohkem inimnuku mood välja paista.

Marcela Iglesias FOTO: Caters News Agency/Scanpix

Marcela täiuslik liivakella kehakuju on inimesed Interneti avarustes kihevile ajanud ja naist süüdistatakse ebaloomulik ja tehislik olemises, kuid ta kinnitab väljaandele, et pole kuangi noa all käinud.

Marcela on enda sõnul käinud Spider Webb tagumiku tõstmise protseduuril, lasknud süstida Botox’it ja huuletäidised, ta kannab kontaktläätseid, parukaid, meiki ja mitmesuguseid Barbie'st inspireeritud rõivaid.

Naine ütles väljaandele: «Minu kinnisidee Barbie nukuga sai alguse kui olin väga noor; mulle meeldis nuku välimus ja see, kui glamuurne see nukk on.»

«Ainus probleem oli see, et mu ema ei tahtnud, et ma endale Barbie nukku soetaksid, kuna talle ei meeldinud Barbie. Ma ei omanud kunagi barbie-nukku lapsena.»

Marcela mäletab, kuidas kõik tema sõbrannad ja naabritüdrukud oma Barbidega mängisid ja käis salaja nende juures nukkutega mängimas.

Aja möödudes muutus nuku esteetika aina rohkem tüdruku kinnisideeks, sest Marcela jaoks nägi iga üks, kes talle Barbiet meentutas täiuslik välja.

«Mul tekkis idee hakata inimnukuks, kuna mul on sarnased kehakumerused Barbiega.»

Rääkides oma välimuse ümberkujunemisest, ütles Marcela, et blondeeris oma juukseid esmakordselt 14-aastaselt.

Ta lisas: «Mingil hetkel mõistsin, et pean hakkama tegema ka teisi protseduure, et nuku moodi välja näha, kuid ma olen alati ilukirurgiat kartnud.»

Naine kolis USA-sse ja kohtas oma esimest abikaasat, kellega sai ka lapse. Ta hakkas tõsiselt mõtlema rinnaimplantaatide võimalusele, kuid mingil põhjusel pärast kahekümnel konsultatsioonil käimist olid tal kõhklused ja Marcela otsustas ideest loobuda.

Marcela Iglesias koos Ariaga, kes on üks modellidest naise poolt asutatud «Plastics of Hollywood» modelliagentuuris, mis esindab modelle, kes on lasknud ennast kohendada. FOTO: Caters News Agency/Scanpix

«Paljud inimesed süüdistavad mind võltsis väljanägemises, aga kui tunnete mind isiklikult, siis teate, et minu ilu on loomulik ja ma muudan ennast Barbieks meigi abil ning see ei tähenda, et ma oleksin plastikust inimene,» rääkis naine.

Marcella lahutas oma esimese abielu, kuid abiellus uuesti ja tema teiseks abikaasaks on inim-Ken, kes on tunnistanud, et on oma välimuse saavutamise nimel noa all käinud.