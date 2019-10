Loe Elu24 lugusid ja võida luksuslik puhkusereis Abu Dhabi palmide all!

Abu Dhabi on suurepärane koht, kus laadida sügisel enda akusid, mil ilmad kodumaal on juba hallid ja vihmased. Abu Dhabi on suurepärane koht, kus laadida sügisel enda akusid, mil ilmad kodumaal on juba hallid ja vihmased. Isegi talvel püsivad soojakraadid Abu Dhabis päevasel ajal ligi 30 kraadi juures ja meri on piisavalt soe värskendavaks supluseks.