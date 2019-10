Vaata ja imesta! Selle rumeenlanna tohutu kann on väärt üle miljoni

Rumeenia pealinnast Bucharestist pärit Andrea Vasile teenib aastas üle 1,3 miljoni euro, vahendab Daily Star. Instagramis on tal jälgijaid üle 3,1 miljoni ning just selle aukartust äratava suurusega seltskonna ees ta oma taguotsa demonstreeribki.

Varem töötas Andrea veebidisainerina, kuid mõne aasta eest tegi ta karjäärimuutuse ning hakkas Instagrami modelliks. Kõik algas 2014. aastal, kui naine lõi oma turundusagentuuri, mis aitas modellidel ja brändidel sotsiaalmeedia kaudu karjääri alustada.

Veidi hiljem otsustas Andrea aga ise kaamera ette astuda ning kahe aasta jooksul on ta kogunud miljoneid fänne. Juuraharidusega rumeenlanna usub, et paistab teiste instakaunitaride seast välja, kuna on aus ja «kõrilõikaja» suhtumisega.

Viimase all peab Andrea silmas, et ei ütle midagi läbi lillede, vaid on otsekohene. Ta ei varja ka, et on lasknud enda kumerusi ilukirurgidel kohendada.

Suunamudija enda väitel võib ta ühe postituse eest teenida 4500 euro kanti. «Mu pere on väga toetav ja minu üle uhke,» rääkis Andrea.

Kuigi rumeenlanna on tuntud piltide poolest, mille esiplaanil on tema tohutu tagumik ja sageli veel täiesti paljalt, ütleb ta ise, et on viimasel ajal vaoshoitumaks muutunud. «Nüüd postitan ma väga konservatiivseid pilte ja videoid, kuna minu meelest diskrimineerib Instagram kurvikaid naisi nagu mina,» leiab Andrea.