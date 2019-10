Miley Cyrusi käitumine paneb muretsema! Popstaar on jälle uues suhtes

Cyrus on pärast lahutuse teatavaks tegemist olnud meedia tähelepanu keskpunktis. Põhjus on lihtne, lauljatar on pärast Hemsworthist lahkuminekut, vähem kui kaks kuud tagasi, jõudnud juba oma teise suhte juurde.

Kõige värskem Cyrusi kavaler on Austraaliast pärit Cody Simpson (22), kes on aastaid olnud lauljatari sõber. 2014. aastal liikusid nende kohta isegi kuulujutud, et nad on paar.

Kaks aastat varem, 2012, tunnistas Simpson ühes oma intervjuus, et Cyrus meeldib talle väga.

Cody Simpson 2019. aasta septembris. FOTO: Image Press Agency/Scanpix

Nüüd on aga asi ametlik. Cyrus postitas Simpsonist pildi oma Instagrami lugudesse ja naljatas, et Simpson on täpselt tema tüüpi, kuna ta on pärit, nagu ka Hemsworth, Austraaliast ja noormehel on kõhulihased.

Mõlemad on sotsiaalmeedias oma suhte staatust demonstreerinud juba mitmel korral. Näiteks jättis Cyrus hiljutise Simpsoni pildi alla komplimendi: «kõige armsam». Päev tagasi jagas Simpson klippi endast koos Cyrusiga voodis.

Metro allika sõnul on Cyrusi lähedased ja sõbrad mures naise käitumise pärast. «Nad on mures, kui näevad sotsiaalmeediasse pandud võrgutavaid postitusi ning Cyrust avalikult suudlemas, sest nad teavad, et tal on valus,» kirjeldas allikas lauljatari lähedaste tundeid.

Uus suhe on saanud juba negatiivset vastukaja. Cyrus postitas aga kriitika kohta pika vastuse Instagrami. Postituses tõi ta välja, et teda kritiseeritakse, kuna ta on naine. Oleks ta mees, siis oleks asi vastupidi ning ta saaks komplimente.

Simpson on muusik, kes käis varem supermodelli Gigi Hadidiga (24) ja neid võis näha koos mehe 2014. aasta muusikavideos.