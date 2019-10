«Prooviabielu» Helen Kõpp kahetseb iga päev, et saatesse läks: mind peteti saates osalema!

«Ausalt öeldes ärkan ma iga päev kahetsusega, et ma just «Prooviabielu» saatesse läksin,» ütles Kõpp «Õhtu!» saatejuhtide suureks üllatuseks.

Kuigi Kõpp tunnistas, et praegu läheb tal väga hästi ning 90% ajast kulub lapse kasvatamisele, rääkis ta ka, et pole siiani tõsielustaari tuntusest lahti saanud. «Kusjuures just täna hüüti mulle tänaval midagi järele,» ütles Kõpp.

Kõpp kurtis, et «Prooviabielu» ei loonud temast sellist kuvandit, nagu ta tahtnud oleks. «See lihtsalt ei ole mina, kes seal sarjas oli. See on fiktiivne tegelane,» ütles ta. Endine tõsielustaar õpib Tartu ülikoolis ning peab ennast haritud ja asjalikuks inimeseks, ent sarjas näidati teda kui «sündroomiga inimest».

Kõpp paljastas, et ta meelitati sarjas osalema petuskeemi abil. «See saade, millega mind sinna meelitati, oli täiesti teistsugune saade, kus mulle jäi mulje, et mina oleksin hoopis peaaegu mingis saatejuhi rollis: selline kõrgem ja ägedam, kes paneb proovile tõsielusaates osalejaid. Et ma oleksin ka osaleja, aga mitte sellel määral, nagu ma tegelikult olin. Jutt oli täiesti teine.»

Kõpp lisas: «Mina pidin olema n-ö loodusvaatleja, kes paneb inimesi proovile, ja kuna mulle meeldib uurida ja katseid teha, siis nii see mulle ette näidatigi, et nii saab olema, aga ei olnud.»