Galerii: Vaata, kuidas tuntud mõjuisikud aitasid avada Eesti suurimat Apple'i poodi

Ülemiste keskus uue müügikohana on olnud iDeal’i jaoks üks pikaajalisemaid eesmärke ning võimalikust esindusest on juttu olnud juba aastal 2015. «Ülemiste iDeal’i avamine on meile eriline just raske tööga saavutatud tulemuse valguses. Oleme soovinud Ülemiste ümbruses elavaid ja töötavaid kliente juba ammu paremini teenindada ning nüüd on meil selleks kõik võimalused olemas,» kommenteeris iDeal’i tegevjuht Antti Adur.