Üheksa-aastane tüdruk keeldus tegemast matemaatikaülesannet, kuna pida sisu solvavaks

«Minu arvates on see solvav ja alandav, et tüdrukute kehakaalu võrreldakse. See oli küll vaid üleanne, kuid tegemist on ikkagi kellegi kehale näpuga näitamisega,» selgitas üheksa-aastane Rhythm Pachecon.

Pildil on näha, et Rhythm kirjutas ülesande juurde: «Mida veel! See on solvav! Palun vabandust, kuid ma ei lahenda sellist ülesannet, sest see on nõme».