Blogija Helen Kõpp avaldas, mida tema öökapilt leida võib

Tavaolekus Imeline Teadus käpas, kuid kas teadsite, et ma olin algselt üldse ateist ning täielik teadusemees, eitades kõike spirituaalset? Ja nüüd järsku tegelen ennustamisega, intuitsiooniga, jumalaga, aga ikka loen Imelist Teadust? Kas ma olen ära keeranud? Kui maailma kõrvalt jälgida, on hästi näha, kuidas kõikidel on kas kõhutunne, südamehääl, mingi ratsionaalne hääl kuklas või mida iganes. Ükskõik, mis seletuse me sellele anname, olles nüüd teadusega tihedalt kursis, on tõsiselt palju, mida teadus ei ole suutnud veel ära seletada. Ning teadus on hakanud ka nüüd ütlema, et siin on miskit veel, mis on seletamatu. Kunagi üritasin ma anda sellele südamehäälele sellise seletuse - aju eessagar alati skänneerib ümbrust, teatades kohe ohust mingi imeliku tundega. See võibki ju nii olla, eks. Kui minuga juhtus asju, kus ajusagar seda poleks teadnud, siis see seletus jäi veidi napiks. Näiteks astraalprojektsioon - kehast välja minemine. Meditsiiniõde on kirjutanud raamatu patsientide rännakutest, mis teaduse mõistes võiks olla ulmelised. Kusjuures tegelikult on koostatud ka teadusartikkel, mis tõestab neid rännakuid. Seega - teile tahan öelda, suhtuge maailma avatult. Ning teadus ega spirituaalsus ei välista üksteist - see on väga oluline! Ennustada saab ka ju sel põhjusel, et minevik, tulevik ja olevik on korraga. Kummad teie praegu oma eluteel olete? Ratsionalistid või spiritualistid (neid sõnu vist pole olemas, aga kõlavad hästi 😂)? 🤔 #scienceandspirituality

