Vaata videot, milles Angelina Jolie avaldas, et on pikka aega olnud Michelle Pfeiffer'ist sisse võetud!

Michelle Pfeiffer, Angelina Jolie ja Elle Fanning uue filmi "Maleficent: Mistress Of Evil" esilinastusel. Los Angeles, 30. september 2019.

Kaunis näitlejanna Angelina Jolie avaldas uue fantaasiarikka linateose «Maleficent: Mistress of Evil» pressiüritusel koos kaasnäitlejate Elle Fanning'i ja Michelle Pfeiffer'iga olles, et on legendaarsest näitlejast Pfeifferist sisse võetud ja seda juba teismeeast saadik!