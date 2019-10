Naabrid meenutavad: Kuopio mõõgamõrtuskas ei öelnud mitte kunagi «tere»

Iltalehti. fi andmetel on koolirünnakus kahtlustatav 1994 sündinud Joel Otto Akusti Marin, kes õpib Kuopio kutsekoolis ja elab Särkiniemis kooli õpilaselamus.

Õpilaselamu on kolmekordne hoone, milles on 19-ruutmeetrised korterid, kus on kõik vajalik olemas, kuid mitte midagi luksuslikku. Igas toas on ka oma WC, dušinurk ja külmik. Köök on elanikele ühine.

Ajakirjanikud uurisid naabritelt, et milline mees ründaja on. Teiste selles õpilaselamus elavate noorte sõnul on ta tark nohik, kes hoiab omaette ja teisi ei kipu teretama.

Politsei Kuopios asuva ostukeskuse ja kutsekooli juures, kus toimus mõõgarünnak FOTO: Hannu Rainamo / AP/Scanpix

Nende sõnul liikus ta nagu viirastus, sest teda oli harva näha. Ta saabus elukohta tavaliselt väga hilja ning keegi ei tea, millega ta tegeles.

«Kui see mees sattus meiega samal ajal trepikotta, siis ta ei vastanud meie tervitusele mitte kunagi. Ta oli selline vaikne ja omette hoidev,» sõnasid mitu naabrit.

Naabrite teatel kandis kahtlusalune tavaliselt musta värvi riideid ja tal oli seljakott. Tal oli sageli seljas kapuutsiga dressipluus ja ta kandis kapuutsi peas, et oma nägu varjata.

Naabrid nägid ründajat viimati esmaspäeval, 30. septembril ja siis oli tal kaasas suur pappkast, mis tähelepanu äratas. Ta viis selle oma korterisse.

Kuopio kutsekoolis õppijate sõnul õpib kahtlusalune merkonoomiks ehk kaubandusspetsialistiks.

Enne 1. oktoobri rünnakut saabus nimetatud õpilane kooli suure kotiga, jäädes samas hiljaks. See hilinemine ei olenud tal esmakordne.

«Ta haaras kotist mõõga, mis tundus võlts. Ta ründas siis õpetajat,» teatasid juhtumi tunnistajaks olnud õpilased.

Soome politsei teatel ei ole koolirünnakus kahtlustatav varem midagi kriminaalset korda saatnud. Nüüd kahtlustatakse teda mõrvas, mõrvakatsetes ja vägivallas.

Rünnakurelv on politsei käes, see on saabli sarnane mõõk ning ründajal oli ka tulirelv, mis samuti on uurijate valduses. Kahtlusalune õpilan tekitas koolis ka põlengu, kuid kahjutuli saadi kiiresti kustutatud.

Kuna ründaja sai politsei tulistamises raskelt vigatada, on ta haiglas ja teda ei ole saadud üle kuulata.

Politsei eraldas lindiga piirkonna, kus pandi rünnak toime FOTO: EPA/Scanpix

Politsei otsis kahtlustatava elukoha läbi, leides sealt aineid, millest saaks valmistada Molotovi kokteili ehk süütepudeli. Uurijad võtsid kaasa ka kahtlusaluse arvuti ja mälupulga.

Juhtumi uurimine käib, rünnaku motiiv ei ole veel teada. Senistel andmetel tal kuriteokaaslasi ei olnud.

Kuopio kutsekoolis õpib palju teistest riikidest pärit õpilasi, kelle sõnul pidasid nad seni Soomet ja Kuopoit väga turvaliseks.

Kuopio on linn Soomes Põhja-Savo maakonnas, Ida-Soome lääni suurim linn.

Soome Kuopio FOTO: Lehtikuva / Reuters/Scanpix

Kuopio asub Kallavesi järve ääres ja mõned linnaosad asuvad järve saartel.

Kuopio elanike arv on üle 118 000, pindala 3165 ruutkilomeetrit, millest 855,8 on veekogud ja mets.