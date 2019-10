Video: «Tüdrukud Beverly Hillsis» staar vahistati süüdistatuna koduvägivallas

Politsei arreteeris Dashi pärast kodutüli. Näitlejanna oli politsei saabudes advokaadist abikaasat Jeffrey Marty'it löönud ja tõuganud. Mehe kätel olid kriimustused.

Dash võeti vahi alla ning talle määrati 485 eurone kautsjon.

«Tüdrukud Beverly Hillsis» staarid Alicia Silversoneja Brittany Murphy koos Stacey Dashiga, kes vahistati seoses koduvägivallaga. FOTO: UNIVERSAL / Ronald Grant Archive/Scanpix

TMZ teatel väidab Dash, et Marty ning abikaasa kolm last sepitsesid tema vastu. Näitlejanna sõnul on hoopis Marty vägivaldne ning ässitas lapsed naise vastu.

Dashi sõnul juhendas Marty oma 15, 14 ja 10-aastastele lastele, mida hädaabikõne ajal öelda. «Tüdrukud Beverly Hillsis» staari sõnul teeskles abikaasa oma vigastusi ning Dash mehe käel olevaid kriimustusi ei tekitanud.

Naine väidab, et mees teab advokaadina täpselt, mida öelda. Lisaks kutsus Dash mehe lapsi "kohutavateks", ning täpsustas, et nad kasutavad teda l****s. Dashi sõnul ei oleks Martyl raske lapsi tema vastu ässitada.

Paar on olnud abielus natuke üle aasta. Varasemalt on Dash olnud abielus veel kolmel korral, ja tal on kaks bioloogilist last.

Videos on näha, et arreteerimise ajal oli Dashil seljas pikem hall T-särk ning plätud. Politseinik, kes Dashi autoni toimetas, vestles näitlejannaga vabas vormis küsides, kus ta pärit on ning, millega ta tegeleb.