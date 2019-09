Äsja lahutanud Kalle Pallingu käevangus särab tõeline kaunitar!

Kuigi Kalle Palling mainis mitmes usutluses, et peale Maist lahutamist ei otsi uusi suhteid, siis on mehe kõrvale ilmunud uus naine, kes on hämmastavalt sarnane Maiga. Tegemist on särasilmse brünetiga, keda võis näha Kalle käevangus filmi «Ükssarvik» esilinastusel. Kes on see salapärane kaunis brünett? Elu24-le saadeti vihje, et mehe väidetavaks uueks kaaslaseks on ehtekunstnik Birgit Skolimowski. Naine on meeldivaks märkinud ja pannud südameid Kalle mitmetele sotsiaalmeedias postitaud pildile.