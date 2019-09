Video: maailma vanim juuksur suri 108-aastasena

Mehe poeg Robert Mancinelli sõnas, et ta isa töötas väsimatult kuni oma surmani hoolimata sellest, et tal oli lõualuuvähk.

Ta pidi üsna varajases eas tööle minema, et peret toetada. Poiss sai tööle koristajaks ühte meeste juuksurisalongi, mille omanik õpetas ta juukseid lõikama ning juba 12-aastaselt alustas ta juuksurina.

Poeg Roberti sõnul oli ta isa New Yorgis tuntud ja populaarne juuksur, kelle juurde oli raske aega saada.

Juuksurisalong. Pilt on illustreeriv

Kuus nädalat enne surma muutus ta tervis väga halvaks, kuid ta ei lõpetanud töötamist, kuna see aitas haigust unustada. Poja teatel vajas isa varasemast rohkem puhkepause, kuid ta jätkas tööd.

«Anthony on New Yorgi legend. Pärast ta surma küsisid ajakirjanikud, et keda ma tema asemel tööle võtan. Ma ei tea kedagi, kes selleks sobiks,» sõnas omanik.