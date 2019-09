Kaunis tšellist Silvia Ilves tegi kultussarja «Troonide mäng» tunnusmeloodiast oma versiooni

Ilvese sõnul ei uskunud ta ise ka, et langeb televiisori lõksu.

«Olin aastaid «Troonide mängu» osas eelarvamusega, sellest räägiti igal pool ja mõtlesin, et mina ahvatluse õnge ei lähe ning ulmeteemad mind ei paelu.»

Muusik rääkis, et kiindus esmalt seriaali soundtrack’i ja muusikavideo idee tekkis tal siis kui oli vaadanud ära ka viimase hooaja.

Ilves lisas, et muusikavideo sündis soovist seda geniaalset lugu mängida ja see on tal endiselt repertuaaris, sest publik nõuab seda.