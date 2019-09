Juba jälle!? Miley Cyrusi verivärske suhe Kaitlynn Carteriga jooksis karile?

Miley Cyrus (26) teatas augustis, et tema abielu näitleja Liam Hemsworthiga (29) on lõppenud. Päev hiljem nägid ilmavalgust kuumad fotod, kus Cyrus suudles tõsielustaari Kaitlynn Carterit (31). Just hiljuti jalutas uus kuum naispaar üksteise embuses tänaval. Nüüd on aga põhjust arvata, et Cyrus on jälle vallaline!?