«Kuuuurija»: Mida teeb ema süda, kui laps temalt ära võetakse?

Kohalikud vallaametnikud ja lastekaitse töötajad jätavad ühisavaldusele alla kirjutatutele mulje, nagu nad kaitseksid pigem pedofiili kui kannatanud last ja ema. Vallavalitsus lükkas ühisavalduse tagasi ning last on viimased kolm kuud solgutatud erinevate turvakodude vahet. Valla tegevus tõstatab rohkem küsimusi kui annab vastuseid.