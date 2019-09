Piltuudis: miks kannab Donald Trump pükste tagataskus 20-dollarilisi kupüüre?

Septembri alguses teatas USA kaitseministeerium, et annab oma eelarvest 3,6 miljardit dollarit (3,2 miljardit eurot) piiritara ehitamiseks. See raha pidi minema kaitseministeeriumi teistele projektidele, need lükatakse nüüd edasi.

Ameeriklased spekuleerisid sotsiaalmeedias, miks Trumpil sularaha püksitaskus on. Pakuti, et äkki tahab ta kuskil ise endale dringi osta, mingi väikese sisseostu teha või on see hoopis jootraha.