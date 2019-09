«Downton Abbey» fännid saavad elada Highclere’i lossisi nagu lord ja lady

Ühe ööpäeva hind on 150 naela (168 eurot) ning hinna sees on ka krahvi ja krahvinnaga koos õhtukokteili joomine, millele järgneb rikkalik õhtusöök söögisaalis. Neid teenindavad lossi teenijad.

Üüritavas toas on olemas kõik vajalik, kuid ei ole wifit ega televiisorit, et külalised saaksid puhata ja sealse kultuuripärandiga tutvuda.

Toa üürimine Highclere’i lossis algab 1.oktoobril. Soovijad peavad kirjutama, kes nad on ja millega nad tegelevad ning miks neile Highclere’i loss huvi pakub. Plussiks on see, kui nad on varem Airbnb kaudu midagi üürinud ja nende kohta on antud positiivne tagasiside.