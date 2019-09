USA allveearheoloogid sukeldusid Rhode Islandi sadama põhjas asuvale laevale, mis võib olla kapten Cooki Endeavour

Kuid võtab veel kuid enne, kui saadakse kindlad andmed, kas tegemist on selle laevaga, teatab livescience.com.

Merearheoloogid on laeva Endeavour otsinud aastakümneid. Teada on, et britid kasutasid seda laeva 1778 Newporti sadamas blokeerimaks Ameerika iseseisvussõja ajal prantsuse laevade sisenemist sadamasse.

Rhode Islandi merearheoloogiaprojekti juhi Kathy Abbassi sõnul saab lisaks veealustele uuringutele teha vrakki kindlaks ka ajaloodokumentide ja laevalt võetud puitosade laboriuuringu abil.

«Arvatavalt ei leia me sellelt laevalt objekte, mida saab otseselt kapten Cookiga seostada, kuid me saame kindlasti infot, kuidas seda laeva kasutati hiljem. Meie andmetel oli see Newportis transpordi- ja vanglalaev,» selgitas Abbass.

Allveearheoloogid tõid sadamapõhjast leitud laevalt puitosi, et neid laboris uurida. Tulemused, kas tegemist on 18. sajandi briti laevaga, peaks selle aasta lõpuks teada olema.

Teada on, et Endeavouri ehitamisel kasutati jalakat ning kui laboriuuring näitab selle puu olemasolu, siis on suure tõenäosusega tegemist Cooki kunagise uurimislaevaga.

Briti kuningliku mereväe leitnant, hilisem kapten James Cook juhtis endist söelaeva, mis sai nimeks Endeavour, oma esimesel ümbermaailmareisil 1768 – 1771.

Kunstnik Nathaniel Dance'i 1770. aasta maal kapten James Cookist Londoni meremuuseumis FOTO: /SCANPIX

Esimene teadusvaatlus tehti 1769. aastal Tahitil, kus Cook ja ta meeskond olid tunnistajaks, kuidas planeet Veenuse liikus Päikese eest läbi. Seda jälgisid veel mitmed 18. sajandi astronoomid ja teadlased.

Cook suundus siis Endeavouriga Vaikse ookeani lõunaossa ja kaardistas Uus-Meremaa rannikut. Ta oli esimene eurooplane, kas maabus 1770 Austraalias paigas, millele andis nimeks Botany Bay.

Kapten James Cooki joonistatud kaart Uus-Meremaast FOTO: akg-images / British Library /Scanpix

Kui Cook keskendus tundmatutes vetes navigeerimisele ja uute alade kaardistamisele, siis meeskonda kuulunud loodusteadlane Jospeh Banks uuris kohalikku floorat ja faunat. Eriti pakkusid talle huvi kukkurloomad, kaasa arvatud kängurud.

Pärast Cooki tagsi saabumist Inglismaale sai laev Endeavour uueks nimeks Lord Sandwich ja seda kasutati transpordilaevana. Selle laevaga transporditi Briti vägesid Briti Põhja-Ameerika kolooniatesse, kus oli 1775 puhkenud iseseisvussõda.

Britid kasutasid seda laeva sõja ajal Rhode Islandil Newportis ka kui vanglat. 1778 oli see laev 13 laeva seas, mis kaitsesid Newporti sadamat Prantsuse sõjalaevade sisenemise eest. Prantsusmaa oli Briti Põhja-Ameerika kolooniate liitlane.

Ameerika iseseisvussõda lõppes 1783 Pariisi rahulepinguga, mille tulemusena Suurbritannia tunnistas oma Põhja-Ameerika kolooniate iseseisvumist.

USA allveearheoloogid leidsid Newporti sadamapõhjast juba 1993 laevavraki ning 1999 tehti kindlaks, et see võib olla Ameerika iseseisvussõja aegne vanglalaev.

Aastaid peeti Cooki Endeavouriks laeva La Liberté, mis samuti on uppununa Newporti sadamas.

Osa mereajaloolasi arvab, et La Liberté kandis varem nime Resolution, olles Cooki teise, 1772 – 1775 toimunud ümbremaalimareisi laev.

Kui see vastab tõele, siis on Cooki kaks laeva Newportis merepõhjas.

Kapten James Cook hukkus 14. veebruaril 1779 Hawaiil, kus temal ja ta meeskonnal tekkis kokkupõrge põliselanikega.