Põhjapõder tekitas Lapimaal sõjalistel õppustel kaose

Loom hüppas ette seal liikunud soomusmasinatele, mille tõttu need üksteisele otsa sõitsid, teatab afp.com.

10. septembril toimunud õppusel oli kaks soomusmasinat, milles sõitis 28 sõdurit, kellest 12 said vigastada ja vajasid haiglaravi.

Põhjapõdrad. Pilt on illustreeriv

Soome Lapimaal elab umbes 340 000 põhjapõtra. Kohalike sõnul on need loomad julged, kuid samas ohtlikud, sest nad ei karda mootorsõidukeid, sattudes sageli ka maanteedele.

Soome maanteeameti teatel on põhjapõdrad ka pimedal ajal, sügisel ja talvel ohtlikud. Keskmiselt on siis 20 liiklusõnnetust, mille on tekitanud põhjapõdrad.