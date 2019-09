Akupunktuuriga ravija surus nõelad liiga sügavale, tehes patsiendi kopsu kaks auku

Naise abikaasa kutsus kiirabi ja naine viidi haiglasse, kus tehti kindlaks, et ta ühes kopsus on augud, mille tõttu õhk satub rindkerre. Naisele tehti kiirkorras operatsioon.

Seda juhtumit uurinud meditsiinilise komisjoni arst Anthony Hill sõnas, et akupunktuuriga ravitseja ei selgitanud enne alternatiivravi protseduuri algust, et nõelravi tegemise ajal võib tekkida ohuolukordi. Samuti ei võtnud ravija naiselt kirjalikku kinnitust, et ta on nõelraviga nõus.