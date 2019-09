Soome pealinnast Helsingist vaid 30 kilomeetri kaugusel asub legendi järgi «Kalevala» kuulsa kangelase Lemminkäise tempel, mis olevat täis saladuslikku varandust. Mäge on uurinud aardekütid, geoloogid ja arheoloogid, leidmata sealt kullakübetki. Nüüd on kohal uus õnnekütt.

Augusti lõpus ilmus Uusimaa maakonda Sipoo valda habetunud tegelane kahe lambakoeraga. Mees pani Kyypelivuori mäe lähedale telklaagri püsti ja pälvis kohaliku meedia tähelepanu.

Võõras rääkis väljaandele Iltasanomat, et on puusepp Robert Saksamaalt Düsseldorfist ja ei taha oma perekonnanime avaldada. Küll aga ei teinud sakslane saladust, et viis end sotsiaalmeedia ja Youtube’i abil kurssi nii Ior Bocki elu ja tegevuse kui ka väidetava aarde asukohaga.

Aga kes on Bock ja mis varandusest sakslane räägib?

Sissepääs Lemminkäise koopasse. Pildistatud 2007. aastal. FOTO: Wikimedia Commons

Kyypelivuori mäe ümber tekkinud lugu on nii uskumatu, et iga terve mõistusega inimene võtaks seda lihtsalt kui ühte haaravat muinaslugu. Legend räägib, et mäe sees templis on suur saal ja selle ümber kulgevad spiraalselt käigud, mille pikkus on üle 250 kilomeetri.

Kui Soome jõudis 987. aastal ristiusk, suleti templi sissepääs suurte kivide, pinnase ja vee abil, et rahvas paganlusega seotud kohta enam sisse ei saaks.

Soome mütoloogia kohaselt asus põhjapoolus alguses praeguse Helsingi kohal ja maakera pöörlemistelje kaldudes nihkus nüüdsesse paika, mis on Põhja-Jäämeres. Sellest sündmusest tekkisid käigud, mis viivad Maa sisse ning need olevat seotud Lemminkäisega, kes sinna varanduse peitis.

Legend räägib, et kui Kyypelivuori mäe sees olev varandus, mida arvatakse olevat looduslik kuld, ära viia, siis läheb Maa pöörlemistelg algasendisse tagasi ja meie planeedile saabub paradiis.

Müstik Bock kuulutas, et tema suguvõsa on seda saladust sadu tuhandeid aastaid varjanud ning nemad on Lemminkäise järeltulijad.

Üks kuulsamaid ja skandaalsemaid Lemminkäise varanduse otsijaid oli giid, näitleja, müstik ja ekstsentrik Ior Bock, kelle sünninimi oli Bror Holger Svedlin. Mees töötas aastatel 1968–1998 Suomenlinna kindluse giidina, rääkides turistidele nii kindlusest kui ka Soomest ja soomeugri mütoloogiast.

Bock sai 1984. aastal kuulsaks teooriaga, et maailm sai alguse praegusel Soome alal Uusimaal ehk jumal Odini maal. Müstik kuulutas, et tema suguvõsa oli seda saladust sadu tuhandeid aastaid varjanud ning nemad on Lemminkäise, kes pani alguse soomlastele, otsesed järeltulijad.

Kyypelivuori mäe ja seda ümbritseva maa sai Bock päranduseks vanematelt. 1987. aastal alustas ta seal oma jüngritega väljakaevamisi, et leida sissepääs Lemminkäise templisse. Kui uskuda pärimusi, siis möödus samal aastal mäe sissepääsu sulgemisest 1000 aastat.

Vaata kaadreid väljakaevamiste algusest:

Kurioossel kombel õnnestus müstikul ära rääkida ka maailmakuulus ehitusfirma Lemminkäinen OY, kes tuli oma tehnikaga appi ja aitas mäkke augu lõhata. Kolm aastat hiljem keerasid mainekad ehitajad Bockile selja, sest Bocki jüngrid tabati avalikult narkootikume tarbimas ja nad arreteeriti.

Vahele jäänud narkoninad olid ameeriklased Jim Chesnar ja Stuart Rice, kes Bocki uurimisplaani rahaliselt toetasid. Soome kohus saatis jänkid kanepi suitsetamise ja omamise eest trellide taha ja pärast karistuse kandmist saadeti nad Soomest välja.

Bock ise sai kolm kuud tingimisi ja pidi riigile maksma 15 000 Soome marka trahvi narkootikumide omamise eest. Sellest kõigest loe põhjalikumalt SIIT.

Templit otsides suuri summasid kulutanud Bocki elu hakkas allamäge veerema. 1999. aastal pidi ta oma maa võlgade katteks ära müüma. Ka oma ülejäänud varast, mis oli enamjaolt kinnisvara, jäi Bock ilma, sest ta ei suutnud pangalaenu tagasi maksta.

Müstikul oli tihe side Indiaga – kui suviti oli mees kodumaal Soomes, siis talviti reisis ta sageli Goasse. Ka see 2008. aastal avaldatud video on filmitud Indias:

Bocki pole elavate kirjas 2010. aastast, kui indialasest jünger müstiku tema Helsingi kodus surnuks pussitas. Aasta hiljem sai indialane mõrvasüüdistuse, kuid psühhiaatriline uuring näitas, et tapmise ajal ei olnud ta vaimse haiguse tõttu vastutusvõimeline. Teda ei pandud vanglasse, kuid ta oli mõnda aega psühhiaatrilisel ravil.

Bocki üritati tappa juba 1999, mil teda pussitati neli korda, kuid siis jäi mees ellu. Pärast rünnakut oli müstikul liikumisraskusi.

Praegu kuulub Bocki maa ja ka Kyypelinvouri mägi Helsingis tegutsevale astanga joogakoolile. Uus omanik ei ole huvitatud mäe sisemuse uurimisest.

Joogakooli omanik Juha Javanainen rääkis väljaandele Iltasanomat, et Bocki jüngrid pole jätnud jonni ja käivad ikka mäge uurimas, kuigi neil selleks luba ei ole. 2016. aastal tuli mingi seltskond kohale lausa georadariga.

«Koopast tuli pinnaseuuringu tegemiseks vett välja pumbata. Aga mitte ainult soomlastele ei paku see mägi ja selle sisemus huvi, vaid varanduseotsijaid on näiteks USAst, Hollandist, Venemaalt, Saksamaalt ja veel mitmest riigist,» sõnas Javanainen.

Soome arheoloogid ja geoloogid uurisid mäge 1987–1999 ning selle aja sees tehti mäkke ka ligi 50 meetri suurune auk. Mäe sisemuses avastatud leiud näitasid küll, et paika kasutati kunagi rituaalide läbiviimiseks, kuid seal ei leidu mingeid müstilisi varasid, mida seostada Lemminkäisega.

Peagi kuuleme, kas puusepp Robertil on rohkem õnne ja ta leiab varanduse, mis peaks Maa pöörlemistelge muutma ja planeedile taas paradiisi tooma?