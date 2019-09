Briti verinoore näitlejanna surma kohta avaldati uusi ehmatavaid üksikasju

Uurijad on veendunud, et surma põhjuseks oli enesetapp poomise läbi.

Tüdruku isa Martin Naylor ütles kohtus: «Ta ei olnud oma tavalises tujus ...ta oli eksamite pärast stressis. Mya-Lecia teadis, et tal on vaja hakata eksamiteks valmistuma.»

Koroneri sõnul ei leitud Naylori organismist alkoholi ega narkootikume ning isa Martin Naylor lisas, et ta oli tüdrukut kaks tundi enne tema surma näinud ja arvab, et tegemist oli hetkeotsusega ning näitlejannal ei olnud tegelikult plaanis ennast tappa.

«Ma ausalt usun, et ta tegi seda, et millelegi tähelepanu juhtida. Ma tõesti usun, et ta ei tahtnud enesetappu teha. Tal olid suured tulevikuplaanid.»