Väsimustunnet kaevanud naine sai arsti juures teada, et tal on jäänud kolm päeva elada

Derby linnast pärit Diana Higman pidi samal ajal üle saama isa surmast, kasvatama lapsi ja õppima medõeks, vahendab Derbyshire Live. Kui ta läks pideva väsimustunde tõttu arsti juurde, arvati esialgu, et tegemist pole muu kui stressiga, ning naine saadeti tavalist vereanalüüsi andma.

Diana elu muutus silmapilkselt, kui ta sai teada, et tal on surmav maksahaigus. «Läksin arsti juurde ja järgmisel hetkel pandi mind ülikiiresti organisiiret vajavate patsientide järjekorda ning anti 72 tundi elada,» meenutas naine šokeerivat sündmuste käiku, mis leidis aset 2008. aastal.

Dianal diagnoositi autoimmuunne hepatiit. See on pidevalt edasi arenev maksapõletik, mille tagajärjel maksarakud hävivad ja asenduvad sidekoega. Diana jaoks tähendas see seda, et ta vajab maksasiirdamist nii kiiresti kui võimalik.

Šokeeriva diagnoosi saanud naine viidi üle Birminghamis asuvasse kuninganna Elizabethi nimelisse haiglasse. «Ma olin nii hirmul, kilomeetreid kodust eemal ja ihuüksi,» meenutas Diana.

Naise sõnul ütlesid arstid talle, et neil on siirdamiseks maks olemas, aga õige pea saadi teada, et see oli liiga suur ega oleks sobinud. Niisiis pidi Diana koos perega surmahirmus uut doonorit ootama.

Järgmisel päeval öeldi Dianale, et leitud on teine sobilik organ. «Ma ei olnud sellest eriti vaimustuses, kuna sain aru, et keegi teine kaotab elu, et mina saaksin elada,» selgitas naine.

Operatsioonipäeva kirjeldab Diana kui pikimat ööd oma elus. «Umbes kell kuus pühapäeval, 14. septembril 2008. aastal vaatasin ma haiglavoodil kõiki arste, kes mu ümber sagisid, ja siis läks etenduseks,» rääkis naine.

Kui Diana üles ärkas, nägi ta medõde, kes sarnanes tema sõnul ingliga. «Siis vaatasin oma 53 õmblust, mis mind koos hoidsid,» meenutas Briti naine.

Maksa siirdamisest toibumiseks läks Dianal rohkem kui aasta. Pärast operatsiooni ei saanud ta kõndida ega isegi piimapudelit avada.

Sellest ajast saati on ta aga taas spordiga tegelema hakanud ning on võitnud 11 medalit elundisiirdamise üle elanud inimestele mõeldud spordivõistlustel Transplant Games.