Video: 74-aastane indialanna sünnitas kaksikud

74-aastane Mangayamma Rao rasestus kunstliku viljastamise teel ja ta tõi kaks last keisrilõike abil selle kuu alguses ilmale Gunturi Ahalya naistehaiglas, teatab msn.com.

Sünnitusarst Sanakkayala Umashankar sõnas, et kaksikud arenesid hoolimata ema kõrgest vanusest normaalselt ja nad on terved. Ka ema tervisega on kõik korras.