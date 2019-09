Edgar Savisaar: ma tahaks käima hakata jälle

Tervisest rääkides sõnas endine poliitik, et see teeb talle suurt muret ja olles kaotanud jala ning põdenud mitmeid raskeid haiguseid, siis ei saa ta end kuidagi hästi tunda. Savisaar tegeleb agaralt füsioteraapiaga ning unistab tulevikus taaskord käima hakkamisest.

Grete Lõbu uuris siis, mis on veel mõned need asjad, mida 69-aastane Savisaar tahaks lähiaastate jooksul ära teha.

«Kunagi ma olen öelnud, et ma tahaksin Kilimandžaarole minna. Võib-olla oli see liialdus ja ma ei tea, kas ma sellega praegu enam hakkama saaks. Noh, ma tahaks veel Volga peal sõita. See on vist natuke lihtsalt, kuigi mulle praegu tundub, et kui ma Volgale läheksin, siis ma peaksin arsti kaasa võtma. Mul on häid sõpru arstide hulgas, äkki mõni tuleks ka.»