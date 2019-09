PILDID Kisub kuumaks: Attomic Kitten'i laulja hurjutab oma seksikat sõbrannat liigse ilukirurgia pärast

Katona mure süvene pärast seda, kui ta nägi šokeerivaid pilte operatsioonist taastuvast sõbrannast. Bikiinimodelli paistes nägu «kaunistasid» mitmed õmblused, millest eritus verd ja mäda.

Katona jagas oma arvamust ajakirja new! veergudel, kirjutades: «Katie kõrvad on paistes, tema nägu on kõvasti pinguldatud. Kui teda viimati trehvasin, nägi ta väga pundunud ja imelik välja,» muljetas Kerry.

Kerry Katona tunneb sõbranna pärast muret. FOTO: AP/SCANPIX

Endine glamuurimodell käis noa all augusti alguses, kuid haavad pole siiani paranenud. Rinnakas blondiin lasi kohendada nägu, tõsta silmalaugusid, vähendada rindu ja korrigeerida tagumikku.

The Sun'i andmetel on Katie väga mures oma näo pärast, mis on endiselt paistes, tulitav ja tekitab piinavat valu. Väidetavalt on modell salaja lennanud Türki, et järelravi eesmärgil erakorraliselt kohtuda oma kirurgiga.

Katie'le on nooruslik väljanägemine alati kinnisideeks olnud. The Sun vahendas looga seotud anonüümse allika sõnu: seekordne operatsioon oli väga intensiivne ja Katie muretseb, et ta võib selle tagajärjel kaotada oma kõrvad. Ta näeb enda sõnul välja nagu pundunud tulnukas.''

Kerry Katona sõnul on sõbranna «ületanud igasugused piirid» oma viimase noa all käiguga. ''Ma armastan ja toetan Kate'it igati, aga ta on ilmselgelt kohutavalt ebakindel ja peaks hakkama piiri pidama oma plastilise kirurgia harjumusega,'' hurjutas laulja.