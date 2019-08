Räige loomapiinamine Tallinnas: julm inimene lõikas kassil käpad maha

«Täna päeval leidis sõbra abikaasa Ööbiku 1a juures sellise kassi. Esimene oletus oli, et kass on autolt löögi saanud, kuid lähemalt vaadates, samuti loomakaitse spetsialisti hinnangul on tegemist pigem looma tahtliku vigastamisega, sh. esikäppade äralõikamisega. Mis tähendab, et Tondi kandis liigub loomapiinaja,» kirjutas Sven Facebooki postitatud pildi juurde.