Kuningannas tekitas pahameelt vandaalide julm kätetöö

Seinamaaling on 3x20 meetri suurune ja rikub ikoonilist Windsori lossi vaadet, mis on kuninganna lemmik elupaik, kirjutas The Sun.

Kuningapere informeerisid seinamaalingust Windsori matkarada külastanud inimesed, kes seda eemalt nägid. Allikate sõnul olla kuninganna seinamaalingu pärast pahane ja uuris oma abidelt, mida selle eemaldamiseks saab ette võtta.

Windsori lossi ja selle ümbrust külastab aastas 1,4 miljonit inimest, mis tähendab, et vaade tuleb kiiresti korda teha.

Viaduktile on suurte tähtedega kirjutatud «HELCH», millel kindel tähendus puudub. MyLondon kirjutab, et «helch» võib olla seinamaalingu teinud artisti nimi. Sama tekstiga maale on ilmunud ka Lõuna-Harrows ning mitmele maanteele nagu M4, M1 ja M25.