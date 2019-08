Skandaalid kuningakojas ei vaibu: Harry ja Meghan Markle’i pillav elustiil hävitab kuningavõimu

Harry ja Meghan on sattunud viimastel päevadel Briti pressi ja rahva põlu alla kuna reklaamivad end kui keskkonnast ja loodusest hooliv paar, kes viljelevad rohelist eluviisi ja elavad kokkuhoidlikult. Reaalsuses on Sussexi perekond viimaste nädalate jooksul tiirutanud ringi mööda Vahemere luksuslikke rannakuurortlinnasid, maksumaksja raha eest renditud ülikallites ja keskkonda reostavates eralennukites. Seitsme päeva jooksul sõideti nelja erineva luksuslennukiga ning tehti vähemalt kümme vahepeatust. Viimati põrutati kuumalt Lõuna-Prantsusmaalt, maalilistesse Šveitsi Alpidesse, Elton Johnile külla. Eelnevalt on Sussexid soovitanud lihtsurelikel vähem reisida, sest see vähendaks keskkonnasaastet ja säästaks loodust.

Abielupaar on ka meeleldi kulutanud rahva raha oma Fogmore-is asuva maja renoveerimiseks, kirjutab Daily Express. Meghan ja Harry on tuntud traditsiooniliste kuninglike protokollide eiramise poolest. Üldsuses tekitas viha ka Meghani New Yorkis peetud hirmkallid katsikuid, kuhu endine näitlejanna sõitis kohale eralennuki pardal. Daily Maili andmeil tasuti hirmkallite katsikute eest Briti maksumaksjate rahaga.

«Harry on enda käitumist õigustanud sellega, et ta vajab privaatsust. Harry rõhutab tihti ka oma varalahkunud ema, printsess Diana, traagilist surma, millele aitasid kaasa naist jälitanud piltnike salgad. Siiski, ta ei saa oma positsioonil käituda nagu tulevane kuningas, aga nõuda privaatsust ja vabadust ning elada maksumaksja kulul,» seletab kuningliku perekonna ekspert Ingrid Seward. Rahva ja meedias silmis käituvad Sussexid nagu ärahellitatud Hollywoodi staarid, mitte nagu kuningakoja ametlikud esindajad.

Kriitikud süüdistavad Harryt ja Meghanit silmakirjalikkuses ning rahvas on hakanud välja näitama oma vastumeelsust paari pillava elustiili suhtes, õhus on tunda monarhia vastu kasvavat ebapopulaarsust, mis on teinud murelikuks prints Williami, kes kardab, et Sussexite käitumine mõjub laastavalt kuningakoja mainele või sootuks hävitab Briti monarhia, vahendab Daily Mail.

Sussexite ümber toimuv meediaskandaal ei ole hästi mõjunud vendade niigi halvenenud suhetele. Daily Expressi andmeil, jahenes printside vaheline suhtlus juba paar kuud tagasi. Harry süüdistab Williamit ja Kate-i, Meghani väheses toetamises. William omakorda oleks soovinud, et vend oleks olnud vähem rutakas abieluranda suundumisega. See on tekitanud pahameelt Harry’s, kes jumaldab Meghanit. Palee seinte vahel on juba paar kuud ringlenud jutud, et mõlemad abielupaarid eiravad üksteist ja püüavad väga vähe omavahel lävida.

Prints William on asunud omapoolsele rünnakule, päästmaks kuningakoja mainet nii rahva kui ka meedia silmis. Daily Mail avaldas pildid prints Williamist, abikaasast Kate-ist ja nende kolmest lapsest, astumas odavlennufirma Flybe tavalennule suunaga Šotimaale. Ajal, mil tulevase kuninga vend laseb ennast igal pool teenindada, tassib tulevane kuningas ise oma perekonna pagasit tavalennuliini pardale.